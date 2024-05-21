由於鋒面持續影響，明（22）日各地有短暫陣雨或局部雷雨，其中北部、宜蘭、花蓮地區及中部山區降雨機率較高，午後可能有局部大雨伴隨雷擊及強陣風。氣象署表示，周四、周五（23日、24日）持續受鋒面影響，各地不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢仍強，不過降雨空檔長，下周二（28）又有另一波鋒面，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部及東北部地區雨區較廣、雨勢明顯。

氣象署分析未來降雨變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地有短暫陣雨或局部雷雨，其中北部、宜蘭、花蓮地區及中部山區降雨機率較高，午後可能有伴隨雷擊及強陣風的局部大雨；溫度方面，各地低溫為24、25度左右，白天高溫普遍為27至29度，南部還會再更高一些，沒下雨時感受較為悶熱。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周四、周五各地降雨機率仍高，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔長，雨勢仍強；周六（25日）鋒面逐漸遠離，上半天水氣多，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，整體降雨越晚越趨緩，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周日、下周一（26日、27日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地暖熱；下周二另一鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部及東北部地區雨區較廣、雨勢明顯。