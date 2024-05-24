今天（24日）鋒面逐漸遠離，但仍有水氣殘留，明天（25日）台灣周邊水氣仍偏多，各地午後山區仍有較大雨勢，下周有一波新的鋒面靠近，加上強勁的西南風，西半部地區有大雨或是局部豪雨發生的機率，提醒民眾外出注意自身安全；至於熱帶性低氣壓依然在太平洋地區向北北西方向行進，氣象署預測未來12小時內有發展為首颱「艾維尼」的趨勢。

中央氣象署資訊顯示，明天台灣附近水氣依然偏多，中部以北及東半部地區降雨機率較高，午後山區及東半部地區有局部較大雨勢發生的機率；溫度部分，白天各地高溫上看32度，感受較為悶熱。

未來2周受西南季風影響，各地水氣偏多，易有陣雨、雷雨發生。（圖／氣象署）

下周日（26日）轉吹東南至偏南風，各地溫暖偏熱，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後在熱力作用影響下，有局部短暫雷陣雨，各地山區及東半部地區有局部較大雨勢；下周一（27日）鋒面接近，各地天氣不穩定，西半部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

下周二、下周三（28、29日）持續受鋒面影響，各地降雨機率增加，且這波鋒面結構完整，伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或是局部豪雨發生的機率；氣象署提醒，這兩日會有短延時強降雨，可能伴隨劇烈天氣現象，低窪地區留意淹水，山區慎防坍方落石。

下周四、下周五（30、31日）西半部及東北部地區有局部短暫陣雨；下周六（6月1日）起鋒面依然在台灣附近徘徊，各地天氣不穩定，降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨。