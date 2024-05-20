由於鋒面影響，明（21）日各地易有短暫陣雨或雷雨出現，其中西半部地區降雨範圍較廣、時間較長，有局部大雨伴隨雷擊及強陣風。氣象署表示，周三至周五（22日至24日）鋒面影響，各地降雨機率高，特別是周三雨區較廣、雨勢較強，各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區不定時有局部大雨。

氣象署指出，明天各地易有短暫陣雨或雷雨，西半部地區降雨範圍較廣、時間較長，有局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風；溫度方面，各地低溫24、25度左右，白天高溫普遍為28至30度，沒下雨時較悶熱。

氣象署分析未來降雨變化。（翻攝自氣象署）

周三至周五各地降雨機率高，周三各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區整日斷斷續續有局部大雨；周四、周五降雨空檔長，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周六（25日）鋒面逐漸遠離，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨，雨勢越晚越趨緩，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周日、下周一（26日、27日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地暖熱。