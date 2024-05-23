今天（23日）在鋒面、熱力作用配合下，中南部山區及花東地區有短延時強降雨，明天（24日）起鋒面遠離，降雨時間及區域都會縮減，周末降雨持續趨緩，不過下周有新的鋒面到來，伴隨較強的西南風影響，西半部地區有大雨或是局部豪雨發生的機率；至於太平洋地區的熱帶性低氣壓，晚間20時左右以每小時21公里的速度向西北西進行，近中心最大風速每秒12公尺，氣象署預測未來12小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

中央氣象署資訊顯示，明天起鋒面逐漸遠離，雖然仍有些水氣影響，但降雨時間及區域都會縮減，中部以北、東北部地區有局部短暫降雨，午後熱力作用影響下，西半部山區、東北部地區有較大雨勢；溫度方面，白天北部宜花高溫約29度，其他地區上看33度，尤其高屏局部近山區更可能出現36度的極端高溫，提醒民眾外出隨時補充水分，並做好防曬準備。

周末鋒面遠離雨勢會稍微趨緩，不過下周有一波結構完整的新的鋒面來襲，西半部地區慎防豪雨。（圖／氣象署）

周六（25日）鋒面遠離，中部以北有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲；下周日（26日）吹東南至偏南風，各地溫暖偏熱，除東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一（27日）有鋒面接近，環境不穩定，西半部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；下周二、下周三（28、29日）受鋒面影響，各地降雨增加，且此波鋒面結構好，鋒前更會伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或是局部豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周四（30日）水氣仍偏多，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨；下周五（31日）起鋒面在台灣周邊徘徊，天氣不穩定，各地降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨。