今天（17日）各地高溫都在30度左右，明天（18日）天氣與今天類似，且溫度還會更高，周末台灣東部海面水氣偏多，隨著偏東風被吹往台灣，下周鋒面逐漸靠近，加上西南風增強，各地降雨機率都會明顯增加，直到下周周末。
中央氣象署資訊顯示，明天東北側海面有低壓逐漸發展，東半部水氣、雲量增多，東北部有較大雨勢出現的機率，基隆北海岸到大台北地區亦有零星降雨機會，不過降雨範圍小、且短暫，大多時間陽光仍會露臉，午後各山區有局部短暫雷陣雨；溫度部分，西半部高溫上看32度，東半部約30度，感受溫暖偏熱。
下周日（19日）會更熱，西半部高溫上看33度，東半部地區雖然雲量偏多，但高溫仍有30度左右，降雨部分因東部外海水氣充沛，且隨著偏東風被吹往台灣，東半部地區、大台北地區都有零星雨勢。
下周一（20日）起有鋒面在華南附近逐漸建立，隨著鋒面靠近，台灣周邊水氣會明顯增加，各地環境不穩定，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區上午有對流移入，越晚降雨越明顯。
下周二（21日）起受鋒面及西南風增強影響，各地降雨機率增加，下周二、下周三（22日）降雨明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨的機會，尤其中南部地區可能出現較大雨勢，下周四、下周五（23、24日）降雨空檔稍增，不過各地還是有局部短暫陣雨或雷雨。
下周六（25日）以後鋒面才會逐漸遠離，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。
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