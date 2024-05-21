迎接夏換季加上近期報稅季，民眾擔心荷包大縮水，Global Mall屏東市於即日起至6月30日展開「年中好物季」檔期，以三大好康方案從點數加倍贈、到線上購物金、國外旅遊抽獎活動，提供會員享超值回饋，包括「點數加倍送」單筆消費滿688元贈限量100點（原消費100元贈1點），另周一至周五刷GMpay單筆消費滿800元還可享點數3倍送。

而線上環球Online則加碼推「線上會員登入抽5,200元購物金」，即日起至6月10日會員只要完成線上登入，即可參加5,200元線上購物金抽獎。不只既有會員享多元好康，針對新會員也加碼抽「日本大阪自由行」，即日起至6月30日期間加入新會員且於全台八店不限金額首次消費，即有機會抽中日本大阪單人來回機票＋住宿行程抽獎（價值1萬2,000元，全台共抽出2名）。此外，更推消暑大作戰，精選防曬保養品、家電及休閒服飾5折起，提供民眾打造舒適美好的夏日生活。

隨著開始進入悶熱高溫的夏季，Global Mall屏東市力推「消暑大作戰」，精選防曬保養品、消暑家電、休閒服飾、旅行箱5折起，從居家到外出遊玩，舒適迎接初夏。消暑家電首推冷氣、電冰箱、風扇、除溼機、氣泡水機等，近期買氣銷量持續成長，消費者可趁優惠先備齊。而隨著夏日來到，保養品及服飾也需要跟著換季，可選擇明亮、粉嫩色系穿搭，無論是粉紫色系一件式洋裝，還是視覺沁涼感的透淡藍色系、明亮大地色系的休閒T恤、短褲單品，百搭又能展現清爽感；而夏季高溫日曬，美白防曬、保濕精華商品也為必備，展現自然透亮美顏。

此外，Global Mall屏東市即日起至6月12日於1樓舉辦「台灣味特展」，現場共設有超過15個攤位，集結在地美食、文創雜貨，包括來自枋山的「村長的水果」，新鮮水果採低溫烘培，各式口味包括桑葚乾、水蜜桃脆片、鳳梨乾，甚至還有脆蒜粒，單包150元起，優惠買10送1，另還有屏東在地芭樂、情人果、芒果口味冰棒，沁涼又具古早味，單支50元起。除了在地美味，還有多種文創雜貨小物，包括手編飲料提袋、文創零錢包、永生花首飾、手工燭台等，最適合畢業季挑選具獨特性的禮物；此外，親子客也能挑選手作童鞋、趣味的嬰兒口水巾及雙面遮陽帽，體驗滿滿台灣文創味。