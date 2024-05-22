澎湃新聞22日報導，廣東已進入「龍舟水」降雨集中期，近日迎來了首場「龍舟水」降水。據氣象部門預測，廣東今年「龍舟水」期間將有5場大範圍強降水過程，全省平均雨量預計達到350毫米左右，總體較常年325.2毫米偏重，且空間分布差異性大，東江、西江、北江、韓江幹流及支流可能出現明顯漲水過程。

澎湃新聞報導，廣東省水利廳22日透露，應對首場「龍舟水」，廣東省水利廳於5月18日12時啟動了水利防汛應急IV級回應，全面加強部署防禦工作，派出工作組赴一線指導防汛工作。同時，強化全省統籌調度，組織流域骨幹水庫預洩騰庫，動態控制出庫流量，做好接納暴雨洪水準備。

在北江流域，飛來峽水庫、樂昌峽水庫、錦江水庫、長湖水庫、南水水庫、小坑水庫、錦潭水庫等水庫維持在汛限水位以下，將視情況增加下洩流量，5月15日以來飛來峽、樂昌峽水庫累計騰庫0.8億立方米。

在東江流域，新豐江水庫自4月27日開閘洩洪後連續洩洪25天，當前處於汛限水位以下，累計騰庫4.2億立方米，當前仍維持發電機組滿發和溢洪道全開洩洪，將進一步降低庫水位。楓樹壩水庫自5月16日起騰空庫容0.3億立方米。

在粵西地區，鶴地水庫自5月19日9時起逐步加大洩洪流量至300立方米每秒。

廣東省水利廳表示，今年「龍舟水」要重點防範大江大河洪水和強降雨可能引發的山洪災害、中小河流洪水以及小型水利工程安全度汛等風險，持續做好各項防禦工作。

為迎戰「龍舟水」，廣東省水利部門強化風險隱患排查整治，關注岸坡崩塌、滑塌風險，重點檢查是否存在塌方、滑坡、滲流、管湧等險情。5月以來，全省水利系統對水利工程設施進行地毯式排查，共派出6058個工作組次共3萬4437人次，共檢查工程2萬8705宗，未發現重大隱患。

水利部門做好水利工程精細調度，動態實施流域水工程聯合調度，北江流域飛來峽、樂昌峽和韓江流域高陂水利樞紐提前預洩騰庫；抓好山洪災害防禦，「龍舟水」強降雨往往具有局地性強、短時雨強大、累積雨量大等特點，要嚴防局地短歷時強降雨、落區高度重合等引發的山洪災害風險。緊盯山洪災害易發區，及時發布預警，嚴格落實直達基層責任人的臨災預警雙重「叫應」機制及防控措施，及時提醒地市組織危險地區人員轉移避險；緊盯薄弱環節和重點部位，加強水庫、堤防巡查防守，關注病險水庫、高危山塘、超汛限水庫（水電站）安全度汛風險，加強大壩、洩洪設施等重點部位監測，及時發現並處置險情；做好應急處突準備，強化監測預警預報和會商研判，提前預置搶險隊伍、料物、設備，及時妥善應對和處置突發事件。