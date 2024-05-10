2024深圳漁博會將於17日至19日舉行，屆時將推出展覽、論壇、配套活動，將有超過1.2萬種水（海）產品、精加工類食品亮相。此外，還有非物質文化遺產漁文化開幕表演、鮪魚產業高品質發展論壇等系列活動同步舉行。