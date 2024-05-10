廣東｜2024深圳漁博會 展出逾萬種水產 03:362024/05/10 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024深圳漁博會將於17日至19日舉行，屆時將推出展覽、論壇、配套活動，將有超過1.2萬種水（海）產品、精加工類食品亮相。此外，還有非物質文化遺產漁文化開幕表演、鮪魚產業高品質發展論壇等系列活動同步舉行。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東｜梅大高速路面塌陷已釀48死 中共高層關注 廣東｜深圳超充站數量 超過加油站 廣東｜梅大高速塌陷致19人遇難 #博會 #萬種 #論壇 #廣東 #水產 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 暴雨續破100毫米！廣東今明需警惕降雨疊加致災性 13:072024/05/02 兩岸 《產業》創博會10月開鑼 5大多元展區2大焦點 17:392024/05/06 財經 資安必備、人才需求大增 台中數位局促產學合作交流 19:152024/05/02 生活 北醫大新冠調查：疫情4年超額死亡3.3％ 低於OECD國家 15:362024/05/04 生活 「聽到下面有人」司機劉永縉高速公路坍救6人 曝當時情景 13:582024/05/03 兩岸 綠營立院狂輸 郭正亮揭「來的人愈來愈少」：柯建銘從天上掉落地上 09:592024/05/06 政治 廣東高速公路塌陷18公尺 已致19死30傷 11:592024/05/01 兩岸 廣東梅大高速路面坍方災害 23輛車陷落已致36人死亡 09:442024/05/02 兩岸 影》廣東暴雨水淹養殖場鱷魚大逃亡 網友憂恐成「煲湯料」 18:012024/05/04 國際 廣東高速公路坍方48死 當地人曝事發前異狀：那天沒法去餵鴨子 10:292024/05/03 兩岸 自主學習大開箱論壇 3縣市7校師生展自學成果 15:102024/05/03 生活 日本退出國際捕鯨委員會5年後 商業捕獵納「大型長鬚鯨」 23:312024/05/09 國際 TWID金融科技論壇 聚焦建構共享共榮共好身分識別生態系 20:562024/05/02 財經 8校高中生倡議讓台南更好 關注偏鄉、文化提案好驚豔 14:212024/05/07 生活 廣東梅大高速坍方坑殺48人 倖存者：我們離死亡就差100米 10:472024/05/03 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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