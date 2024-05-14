旺旺中時ESG「綠活淨零 領航永續」蔣萬安：非常有意義且跟上國際趨勢

旺旺中時媒體集團主辦並由中國時報社長暨總編輯黃樹德主持的「綠活淨零、領航永續」ESG論壇，邀請學界、醫界，甚至是房仲、證券、酒業專家，一同探討如何用ESG帶動嶄新未來，台北市長蔣萬安也親自到場給予最大肯定。

台北市長蔣萬安表示，中時舉辦的ESG永續論壇非常有意義，因為邀請許多專家學者等重量級嘉賓，一起分享許多經驗。台北市目前擬定淨零碳排的策略，第1，地方政府訂了「淨零排放管理自治條例」，有很明確的法律規範，以及擬定階段性的目標。

第2，台北市2030年希望達到減碳40%、2040年達到60%、2050年能夠100%，這些都有具體的策略，包括從住宅、交通、綠色金融，甚至希望融入市民朋友的生活當中，當然能夠結合企業，我相信台灣能夠在國際間，成為一個淨零排放，達到環境永續的模範國家。

台北市長蔣萬安針對旺旺中時主辦的ESG論壇給予肯定。(中時新聞網攝)

中國時報副社長暨總經理王儒哲說，旺旺中時媒體集團自去年(2023) 不斷地在全台各地舉辦以環保為題的論壇，目的是為了讓我們這塊土地、子子孫孫能夠永生永世地生存下去。

中國時報副社長暨總經理王儒哲說，不斷在全台舉辦以環保為題的論壇，目的在於讓子子孫孫永生永世地生存下去。(中時新聞網攝)

台灣房屋集團總裁彭培業認為，從事不動產給客戶帶來最大的居住核心價值就是「環境」，所以台灣房屋不管是植樹造林、減碳排放還是樂齡建築，十年前就開始思考這些問題，若一個企業能夠做到創新、轉型跟永續，就是符合ESG的概念。

台灣房屋集團總裁彭培業認為，從事不動產給客戶帶來最大的居住核心價值就是「環境」。(中時新聞網攝)

新光醫院副院長洪子仁指出，新光醫院配合2050年國家的淨零減碳的路徑，從今年開始透過人才培育、碳盤查及行動方案，希望新光醫院在醫療界能夠加入永續的行列。

新光醫院副院長洪子仁指出，新光醫院配合2050年國家的淨零減碳的路徑，從今年開始透過人才培育、碳盤查及行動方案，希望新光醫院在醫療界能夠加入永續的行列。(中時新聞網攝)

ESG不再只是口號，現在從政府單位到民間企業都在實踐中。從ESG發掘氣候變遷帶來的創新生活，打造永續美好的未來，才是擁有影響力的大企業首要目標。