台北市長蔣萬安15日上午從松山機場出發，正式啟動為期4天的訪日之旅。出發前蔣萬安也於松山機場接受訪問，被問到這次行程確定會見到前首相麻生太郎，以及日媒也推薦其與現任首相岸田文雄見面，蔣表示這次行程安排非常緊湊，除了參加東京的世界城市永續論壇外，也安排了拜會一些老朋友及企業人士，行程緊湊也相當豐富。

蔣萬安表示，這一次行程安排非常緊湊，最主要參加東京都他們所舉辦的世界城市永續論壇，也會在論壇上發表專題演講。另一方面也安排了拜會一些老朋友、一些企業界的人士等等，星期六也會參加在日本東京所舉辦的台灣祭，來好好推銷行銷台北，所以行程很緊湊，都會在適當的時機之後，跟外界報告這一次參訪的成果。

而針對東京的世界城市永續論壇，蔣萬安表示，非常尊重主辦方他們的安排跟規畫，因為在整個論壇，他大概有三天左右，所以除了發表專題演講，第三天也會在大會上簽署共同宣言，大家對於這項議題尋求共識。

蔣萬安說，在論壇之餘也會去東京巨蛋考察，參考也借鏡東京大巨蛋1988年經營到現在，他們有各項的運動賽事、演唱會等等。這些都是未來台北大巨蛋很重要借鏡的經驗，也會拜會當地的僑校跟一些孩子學生見面，了解當地教育的各項議題。