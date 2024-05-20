從破產邊緣到市值破2兆美元（約新台幣65兆元）的AI霸主寶座，輝達的成功，除了執行長黃仁勳的毅力與遠見，背後其實還得力於一位日本人的大力襄助。近日美媒專訪到黃仁勳的這位大貴人，揭露了他在輝達起死回生過程中扮演的角色。

拜AI熱潮之賜，輝達股價狂飆，市值水漲船高，如今已經是僅次於微軟及蘋果的全球第3大公司。不過輝達執行長黃仁勳仍絲毫不敢忘懷當初公司創立初期瀕臨破產的慘況，還有當時提供資金援助的日本遊戲大廠SEGA。黃仁勳曾提到，在輝達面臨生死存亡之際，時任SEGA社長的入交昭一郎（Shoichiro Irimajiri）成了救命的大貴人！

輝達在1993年創立時，遊戲正從2D轉向3D圖像。SEGA當時為了應對競爭對手索尼的PlayStation，開發了Dreamcast遊戲機。據《華爾街日報》報導，入交昭一郎找上黃仁勳，並對黃仁勳的熱情與遠見留下深刻印象，「他有極強的自信心」。

輝達在1995年接下Dreamcast的GPU製造合約。但歷經一年的研發後，輝達卻發現架構所採行的策略有誤，公司已處於崩潰邊緣。在這個關鍵時刻，黃仁勳向入交昭一郎尋求500萬美元（約新台幣1.6億元）的救命稻草。

《華爾街日報》報導中指出，入交昭一郎並沒有義務幫這個忙，但他還是提供了急需的資金。黃仁勳近日受訪時曾表示，「這全是他（入交昭一郎）的功勞，當時我也對此感到驚訝」。入交昭一郎則是表示，「我想讓輝達成功」。

這筆資金幫輝達爭取到6個月的時間，輝達隨後在1997年推出了拯救公司的突破性顯卡「RIVA 128」，還在1999年上市。而SEGA對輝達的投資則是在入交昭一郎離開公司後得到了回報。SEGA後來以約1500萬美元（約新台幣4.87億元）的價格出售輝達股票。

入交昭一郎在輝達創業過程中扮演了至關重要的角色。（圖／翻攝自X平台@bzcohen）

現年84歲高齡的入交昭一郎仍在東京經營一家私人諮詢公司。談起當年與黃仁勳的合作經過，他直言，「輝達在我心中的存在感非常強大」。他還提起多年後兩人再度取得聯繫，他寫電郵邀請黃仁勳在日本的一場小型商業領袖聚會上演講。入交昭一郎並沒有預期會得到回應，然而第2天黃仁勳就回信接受邀請，「我很高興能夠為你提供服務」，還表示，「在輝達創立之初與SEGA合作也是我人生中最快樂的回憶之一」。