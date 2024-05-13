輝達執行長黃仁勳被票選為全美最受歡迎執行長，但他也被輝達員工爆料「難相處」，事事要求完美，與他共事並不容易。專家分析黃仁勳的領導風格，直指1缺點可以調整，且對待員工可以更人性化。

CNBC報導，黃仁勳正面回應員工們對他的看法，直說「相當貼切」但他也坦言，「其實應該這樣說，如果你想做非凡的事情，本來就不是一件容易的事。」

三一商學院（Trinity College Dublin）組織行為學助理教授Wladislaw Rivkin認為，黃仁勳殘酷的領導風格，源自於他的移民背景，以及高科技產業的激烈競爭，輝達能夠「倖存」下來，且員工離職率低，代表黃仁勳做了正確的事情。

Wladislaw Rivkin指出，黃仁勳的領導風格以任務為導向，重視工作效率、工作目標，時常設定野心勃勃的目標「挑戰」員工，擅長監控績效，但這樣容易忽略重視員工的人格特質。

黃仁勳硬派的風格有缺點，Wladislaw Rivkin認為，黃仁勳直接管理的下屬高達50位，在一天只24小時的狀況下，「實際上他很難管理這麼多直接下屬。」

Wladislaw Rivkin表示，黃仁勳試圖控制公司每一項決策，似乎就是問題的核心，建議黃仁勳可以更人性化，「輝達是一間頂尖的公司，能夠吸引非常多的頂尖人才，這讓黃仁勳殘酷的領導風格產生效果。」

然而，Wladislaw Rivkin認為，如果未來輝達的環境不像現在出色，無法聘請到源源不絕的頂尖人才，無情的領導風格就會失效，因為那些有其他選擇的員工就會尋找別的機會。