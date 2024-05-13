全球各大車商積極發展電動車，但砸下的龐大資金與資源已讓許多人吃不消，傳出美國汽車大廠福特受到電動車價格暴跌與需求放緩衝擊，今年第一季每賣一輛電動車就損失10萬美元（約新台幣324萬）迫使福特調整電動車業務的規模，盼減輕日益嚴重的虧損。

綜合外媒報導，知情人士指出，福特打算減少電動車部門120億美元的支出，除了削減電池訂單，還打算延後發布新款電動車，推遲並縮小電池工廠的規模，最後甚至調降F-150 Lightning等車款的售價。

從數據來看，福特電動車確實面臨嚴峻的挑戰，今年第一季福特電動車的虧損明顯擴大，每輛電動車虧損10萬美元，已經是去年的2倍多，整體狀況相當慘烈。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）看到福特的困難，似乎心有戚戚焉，他在社群媒體X上回應福特縮減電動車業務新聞，親吐「想要以很棒的價格生產一輛很棒的電動車非常困難。」

事實上，特斯拉也面臨類似困境，今年第一季營收、獲利及毛利率皆不如市場預期，甚至警告全年成長放緩，公司被迫大舉裁員10%削減成本。