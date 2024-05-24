這使輝達在中國市場的前景蒙上陰影，以2024會計年度來看，中國市場貢獻輝達全年營收約17%。

為了遵守美國政府的出口規定，輝達去年底推出三款專為中國量身打造的「降規版」AI晶片，其中以H20最受關注，因為它是中國市場最強大的輝達晶片。但三位供應鏈消息人士向路透社表示，此款晶片的供應量很多，這意味著需求疲弱。

消息來源指出，H20晶片在某些情況下的售價比華為Ascend 910B還便宜超過10%。華為Ascend 910B是該中國科技巨頭最強大的AI晶片。

分析師表示，儘管輝達正全力搶佔一個它不能輸也輸不起的市場，但其中國業務前景的不確定性卻越來越高。

根據中國市場研究公司CCID Consulting調查，到2035年，中國在全球AI產業的佔比估將超過30%。

IG市場分析師Hebe Chen表示，輝達將步步為營，努力在守住中國市場和應對美中緊張局勢之間取得平衡。就長遠來看，輝達肯定正在為最壞的情況做準備。

輝達周三發布第一季財報後，其高層警告，受到出口禁令影響，輝達在中國的業務較以往「大幅」衰退。財務長Colette Kress表示，與去年10月新出口管制上路前相比，我們在中國的數據中心營收大幅下滑。她並表示輝達認為未來中國市場仍然非常競爭。

華為去年才開始挑戰輝達，消息人士表示，華為今年將大幅增加Ascend 910B晶片出貨量，且此款晶片在某些關鍵指標上優於輝達H20晶片。

根據路透社調查，在過去六個月裡，只有5個中國國家機關或國家相關機構有興趣採購H20晶片，同一期間，華為910B晶片獲十多個中國機關青睞。

消息人士表示，中國的伺服器通路商以每卡約10萬元人民幣銷售 輝達H20，每部8卡伺服器的價格約在110萬元至130萬元人民幣。相較之下，華為910B的通路價格為每卡約12萬元人民幣，而其8卡伺服器價格則自每部130萬至150萬元起跳。