台北市長蔣萬安出訪日本18日晚間才剛歸國，傳出敲定9月4至14日出訪美東，包含波士頓、紐約和費城等地。台北市政府表示，目前還在規畫階段，確定後對外公布。

據了解，蔣市府目前規畫於9月4至14日出訪美東，包括波士頓、紐約和費城等，至於華盛頓則在評估中，並將邀議長戴錫欽、副議長葉林傳與議員隨團參訪。

北市府副發言人郭音蘭回覆，蔣萬安剛結束東京出訪行程，城市交流成果豐碩，至於出訪美國則還在規畫階段，確定後會在適當時機對外說明。