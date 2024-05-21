20日晚間發生YouBike異常情形，導致全台的YouBike2.0與YouBike2.0E電輔車都無法租借，營運商微笑單車公司21日解釋，因為系統商在更新系統前所做的內部測試漏做壓力測試，再加上事前也未通知微笑公司，才導致事件發生，後續雙方已開會制定SOP，強化維護系統的規範；台北市長蔣萬安指出，未來維修請微笑單車公司事前公告，並同步通知交通局。

微笑單車公司說明，20日系統異常影響時間為當日晚間9時到10時，影響範圍為全台YouBike2.0系統，民眾無法借包括YouBike2.0與YouBike2.0E電輔車等車輛，事件起因是因為系統商20日晚間9時許做系統優化前，在兩周的系統內測觀察期間，判定更新對系統使用上沒有影響，因此未通知微單公司就安排系統更新，導致系統異常事件發生。

微笑單車公司除了向民眾道歉外，也提出改善作為，後續也會嚴格要求系統更新或異動作業時，都必須安排於凌晨、離峰的時段進行，也會加強資料庫權限的管理機制，必須是微笑單車公司和系統商都同意後才可變動，且未來系統商進行系統環境調整、更新或異動，都必須提供完整的測試報告，包含壓力測試等，並經微笑單車公司同意。

蔣萬安表示，微笑單車公司和系統商未來進行系統維修、維護作業，不論時段都要提前公告，才能讓市民預先了解、避免租借，並也告知也請交通局，以便市府事前掌握。

他也抱怨，20日晚間在短時間內1999「爆線」，接獲大量民眾爆線，他的臉書和Instagram上也充滿民眾陳情，微笑單車公司未來若遇類似情形，也必須在最短時間內，盡快恢復正常運作，避免讓市民長時間無法租還車。