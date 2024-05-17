長榮航空2024ESG永續創新設計競賽商業產品設計組金獎。（蔡明亘攝）

長榮航空今年再次攜手中原大學辦理ESG永續創新設計競賽，第2屆擴大邀請全台大專校院師生參與，共徵集26所大專校院、近600名參賽者報名，今舉行頒獎典禮，今年空間設計組設計大獎由中原大學鄒采廷蟬聯獲獎。另自17至20日為期4天舉行「飛‧淨未來」展覽，展出優秀作品及長榮航空各企業永續成果，盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽空間設計組獲獎者合影。（蔡明亘攝）

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽商業產品設計組獲獎者合影。（蔡明亘攝）

長榮航空每年有近1200只以上各類貨盤、貨櫃及80噸附屬品如綁帶、盤網等消耗品需汰換，去年首度與中原大學合辦首屆ESG環保創新設計競賽，邀學生思考如何妥善處置汰除貨盤櫃及附屬品，當作設計素材創作，最終吸引333件作品競逐，獲熱烈迴響，故今年擴大辦理，並將作品移師松菸文創園區展出。

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽頒獎典禮。（蔡明亘攝）

長榮航空孫嘉明總經理表示，航空業承載不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷威脅，打造永續共好的生活環境刻不容緩，長榮積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機，提供卓越低碳運輸服務。

孫嘉明說，這次與中原大學2度合作，在去年基礎下擴大至全國競賽，並透過「飛‧淨未來」展覽展現創作成果，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見，更期盼這些創意未來有機會付諸實現。

中原大學設計學院長趙家麟指出，中原設計學院很榮幸2度與長榮航空合辦永續創新設計競賽，也是全球首創針對航空貨盤櫃等回收資源進行的全國性循環設計比賽，今年競爭更激烈，除讓年輕世代設計師接觸這項全新設計議題，也透過學生創意發想為後續設計實踐熱身，盼未來長榮航空每年超過千個回收貨盤櫃，可藉學生設計構思，探索循環設計可能性。

今年競賽自1月開跑，分空間設計組及商業產品設計組，參賽作品設計元素除航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，這次還新增機上毛毯，以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，共26所大專校院，近600人報名參加，並由業界專業師資組成評審團，最終選出120件決賽作品，從中挑選20件作品頒獎。

長榮航空今年也特別大手筆，提供33張機票作為競賽獎項，最大獎為2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，讓設計界優秀的明日之星有機會前往海外展開藝術文化體驗與交流。

中原大學鄒采廷連2年參加長榮航空ESG永續創新設計競賽，都拿下設計大獎。（蔡明亘攝）

今年空間設計組大獎由中原大學鄒采廷同學以作品「城市代碼CODE」再度蟬聯冠軍，她將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供旅人和民眾休憩空間，獲評審一致好評。同組別金獎得主為大葉大學黃轍諺同學的「書の森」，創意來自以行動圖書館促進城鄉知識交流。

連2年拿下設計大獎的鄒采廷分享，上屆發想範圍在校園，這次不受限，便嘗試更大的想法，呈現產業對社會的回饋，因貨櫃不常出現在大眾視野，她以鮮豔顏色賦予貨櫃新生，串起情感連結，特別選用搶眼的顏色，是一次新體驗，目前在系上做設計非常開心，持續摸索對於設計的熱情，未來有機會就要持續做下去。

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽商業產品設計組金獎。（蔡明亘攝）

商業產品設計組金獎由中原大學的鄭詠心同學以「日衣寄夜」獲得，她以機上環保毛毯改造成兼具背包和睡袋的產品，讓無家者方便攜帶並保持溫暖。

鄭詠心分享，她以無家者議題出發，深入了解無家者露宿街頭過程，發現他們有很多自己的包袱，跟大家仍是同個族群，只是沒固定住所，因夜晚感到寒冷，希望打造專屬於無家者的產品，便以大容量空間、夜晚保暖睡袋，結合長榮機上汰舊毛毯設計，設計前做足功課，也讓她創作時很快能融入無家者需求。

長榮航空表示，今年結合競賽舉辦「飛．淨未來」展覽，除安排講座邀得獎師生與民眾分享創作心得，現場也展示平常少見的航空貨盤櫃等裝備，透過光雕投影、互動裝置、圖文詳細介紹長榮航空在企業永續的努力成果，也展出與供應商共同開發的機上環保服務用品，包括以回收塑膠瓶製成的ecoTHREAD ™環保毛毯，還有採竹纖維製成觸感柔軟舒適的環保餐巾紙、使用環保紙杯及evian環保無標籤礦泉水，為環保盡一份心力。

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽空間設計組金獎。（蔡明亘攝）

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽頒獎後舉行「飛．淨未來」展覽。（蔡明亘攝）

長榮航空2024ESG永續創新設計競賽頒獎後舉行「飛．淨未來」展覽。（蔡明亘攝）

「飛．淨未來」展覽特別以3款除役航空貨櫃打造咖啡屋、飛書站及DIY手作教室，其中咖啡屋將提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡供民眾享用；飛書站主打長榮航空環保電子化書庫EVA e-Library供民眾下載體驗，並與著名出版商合作推薦精選圖書，共同推廣全民閱讀；DIY手作教室將在展覽期間推出手作課程，歡迎親子共同創造屬於自己的文創作品。展覽結束後作品將移至桃園市中原文創園區展出。