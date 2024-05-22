在中央大學極地研究中心的推動下，台灣研究團隊將於5月底前進北極，將第一批計170種珍貴台灣小米種原，送達挪威「斯瓦爾巴世界種子庫」，以維繫小米基因多樣性。小米是台灣原住民重要主食，將小米種原異地保存，對全球農業永續發展相當重要。

「斯瓦爾巴全球種子庫」有「末日種子庫」之稱，為全球農業的諾亞方舟，2008年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島，截至2024年為止，透過全球各國政府、研究機構和非政府組織之捐贈，已收藏450萬種植物種子的樣本。

5月29日於挪威斯瓦爾巴將舉辦「台灣參與全球種子庫計畫」入庫典禮，包括辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、農業部國家作物種原中心研究員陳述、中央大學校長周景揚及台灣原住民代表等一行人將親自參與。

周景揚表示，小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。因應氣候變遷的衝擊，小米在糧食安全、營養和永續農業上占有重要角色。本計畫搜集、整理和處理台灣小米品系種子，在確保其具備發芽活性後，送入北極全球種子庫，進行「異地安全備份」永續保存。

李家維則說，2009年莫拉克風災重創高雄甲仙鄉小林村，並帶走許多人的生命，而受影響最嚴重的是當地原住民，他們要復耕種植，卻不知道小米的種原在哪裡？

李家維表示，1970年代，美國學者在台灣原住民部落蒐集到一些小米種原，放在美國農業部的種子庫裡面，台大農藝系教授郭華仁幾年前發現後，將這些種子帶回台灣，分別儲存在農業部農業試驗所及辜嚴倬雲植物保種中心，並由專家培育後，提供給原住民耕種。

李家維指出，聯合國將2023年訂為「國際小米年」，因為在全球暖化下，人類可能面臨糧食短缺，但小米可在乾旱地方種植，也不需要灑農藥，對全球農業永續發展至關重要。現在我國將小米種原送到「斯瓦爾巴全球種子庫」保存，可彰顯台灣對全球種子多樣性的貢獻。