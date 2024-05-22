挪威、愛爾蘭、西班牙等3國於當地時間今（22）日清晨先後宣布，將於28日正式承認巴勒斯坦為國家。對此，以色列立即宣布召回駐挪威、愛爾蘭大使，砲轟兩國「愚蠢」。

挪威：兩國方案符合以色列「最佳利益」

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）在記者會上表示，在加薩進行的戰爭「非常清楚地」顯示，實現和平與穩定必須建立在解決巴勒斯坦問題的基礎之上，目標是建立一個「政治上有凝聚力」、源自於巴勒斯坦權力機構的國家。

挪威將在5月28日正式承認巴勒斯坦國。

斯托爾強調，挪威相信兩國方案符合以色列的「最佳利益」。他也指出挪威的舉動將會很快生效，預計5月28日正式承認巴勒斯坦國，他也提及，挪威的舉動，對其他國家釋出「跟隨」挪威的「強烈」訊號。

斯托爾在記者會後發布聲明稿，指出只有透過兩國方案，才能實現長久的解決方案。他強調巴勒斯坦人民享有「基本、獨立的自決權利」，以色列人及巴勒斯坦人「有權在他們各自的國家和平生活」。

他指出：「沒有兩國方案，中東就沒有和平，沒有巴勒斯坦國，就沒有兩國方案。換句話說，巴勒斯坦國是中東實現和平的先決條件。」

愛爾蘭：做出了正確決定 加薩人正經歷苦難

挪威宣布將正式承認巴勒斯坦國後，愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）也宣布，將正式承認巴勒斯坦國。他表示，愛爾蘭相信，「只有在自由人民的自由意志基礎上才能確保永久和平」，形容加薩民眾「正在經歷最駭人聽聞的痛苦、苦難及飢餓」。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）22日宣布，將正式承認巴勒斯坦國。

哈里斯強調愛爾蘭做出了「正確」的決定，他更稱，預計幾周內會有其他國家跟進。

愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）後續也發文宣布，愛爾蘭同樣將在28日正式承認巴勒斯坦國。

西班牙批尼坦雅胡仍裝聾 承認巴勒斯坦國不是反對以

只比愛爾蘭總理慢幾分鐘，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也宣布，西班牙將於28日正式承認巴勒斯坦國。桑傑士在國會中表示，西班牙基於諸多理由決定承認巴勒斯坦國，簡單來說就是基於和平、正義及一致性，他強調，以巴雙方進行和平談判至關重要，西班牙基於這項原因承認巴勒斯坦國。

桑傑士也砲轟以色列總理尼坦雅胡仍在「置若罔聞」，「繼續轟炸醫院、學校，用飢餓、寒冷懲罰婦孺」，他強調必須提供人道援助、協助難民。

桑傑士也重申，此舉並非針對以色列及猶太人，同時也不是支持哈瑪斯，「承認的舉動不是反對任何人，而是支持和平與共存」。

以色列召回駐挪威、愛爾蘭大使 怒轟兩國「愚蠢」

挪威及愛爾蘭將正式承認巴勒斯坦國的消息傳出後，以色列也立即宣布召回駐挪威及愛爾蘭大使，以進行「緊急磋商」。

《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列外長卡茲（Israel Katz）表示：「我向挪威及愛爾蘭發出明確訊息，以色列不會對那些破壞主權、危害安全的人讓步。以色列不會保持沉默，將會有嚴重後果，如果西班牙理解到承認巴勒斯坦國的意圖，我們也將採取類似舉措。」

卡茲稱，承認巴勒斯坦國等同於獎賞哈瑪斯及伊朗，「侮辱」了去年10月遭到哈瑪斯屠殺的受害者，也會損害拯救128名人質所付出的努力。

他砲轟挪威及愛爾蘭的「愚蠢」行為不會阻止以色列，「我們致力於實現目標：為我們的公民恢復安全，推翻哈瑪斯，以及帶回人質」。