本週三（22日）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣佈將於7月4日舉行選舉，然而英國財政狀況為70年來最慘，英財政研究所（IFS）週六（25日）表示，即將到來的選舉活動中，所有英國政黨都需要誠實面對下一屆政府將面臨的財政困頓。財政研究所所長約翰遜（Paul Johnson）指出，勝選者將面臨自1950年代以來最嚴峻的挑戰，寄望於奇蹟般地經濟成長來解決問題並不現實。

執政的保守黨和在野黨工黨預計將在2週內公佈競選宣言，並已開始互相指責對方的計劃不可行。兩黨都承諾穩定接近GDP 100%的國債佔比。然而，IFS表示，不論誰勝出，都將面臨高債務、高利率和低成長的局面。

約翰遜表示，兩黨有3個真正的選擇：接受目前計劃的「痛苦」，削減公共服務支出；再度加稅，即便現在已經是80年以來相當高的稅率，或者舉更多的國債債，但將無法使國債GDP佔比降下去。

約翰遜一直呼籲正面討論國家面臨的艱難選擇，但也承認政客們在選舉期間會「不情願告訴我們他們會選擇哪一個」。他說：「這並不意味著我們應該放棄向他們提問。」

司法和地方政府等公共服務已經在困境中，但仍面臨更深的削減。約翰遜說，在下一屆議會期間，為使國債GDP佔比降下來，需要在除國債利息以外的所有支出上大幅增加稅收，英國上次實現基本盈餘是在23年（2001年）。

「資金緊張，公共服務在崩潰，綜合稅收處於歷史高位，2黨都被明確的減少國債承諾所束縛，要在選後的支出審查中避免削減關鍵公共服務，則需要進一步提高稅收，」=

「我們或許會非常幸運的經濟增長，而不必做出這些艱難選擇，但也可能不會發生。」