中央大學與長庚大學簽約，兩校學生可以交換一年。(長庚校方提供／蔡依珍桃園傳真)

國立中央大學與長庚大學攜手促進校際交流，7日在桃園市政府青年事務局長侯佳齡見證下，於中央大學舉行國內交換生簽約儀式。透過雙方訂定的交換生計畫結合兩校資源，有助拓展學生學習面向與視野，激勵學習動機與成效，豐富大學及研究所生活。

中央大學及長庚大學位於桃園市兩端，是地區內備受矚目的高等教育機構。中央大學擁有文學、理學、工學、管理、資訊電機、地球科學、客家、生醫理工、永續與綠能科技等九個學院；長庚大學則涵蓋醫學、工學、管理、智慧運算等四個學院，兩校在學科領域上各具特色。經由這次簽約合作，可望為同學們提供豐富的學術資源和交流機會。

簽約儀式由中央大學校長周景揚與長庚大學校長湯明哲代表簽署。湯明哲表示，這次是桃園市內兩所大學積極推動長期交換生計畫，雙方各自擁有專業且專精的領域，藉由教育資源互補共享，提供學生跨領域學習的機會與環境，不僅豐富學術視野及生活體驗，也有助於同學們增廣見聞與拓展交友圈。

學校歡迎優秀學生申請交換，每年可選派40名，有意參與的同學，必須通過校內甄選和對方學校的審核程序後，方能獲選。交換時間以一學期起跳，最多一學年為限，兩校會提供必要的支援，包括學生證、生活輔導以及宿舍安排，以確保學生在交換期間能順利適應新生活。