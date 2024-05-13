小米、京東股價13日開盤走低，但雙雙翻轉走高，小米最新升0.9％，暫報19.58元，京東就升0.9％，暫報127.7元。
小米集團合夥人、總裁及國際業務部總裁盧偉冰，京東集團CEO許冉出席儀式並見證策略簽約。
京東近期屢與大陸大型企業簽戰略合作合約，包括今年3月與比亞迪達成協議，合作層面包括供應鏈管理、物流和營銷等。
小米公布，與京東達成全新策略合作，雙方明確了未來三年小米在京東全通路銷售額人民幣（下同）2,000億元的目標，同時將共同推動多品類小米智能硬體產品大眾化普及，並加速小米的「人車全生態」策略。
小米、京東股價13日開盤走低，但雙雙翻轉走高，小米最新升0.9％，暫報19.58元，京東就升0.9％，暫報127.7元。
小米集團合夥人、總裁及國際業務部總裁盧偉冰，京東集團CEO許冉出席儀式並見證策略簽約。
京東近期屢與大陸大型企業簽戰略合作合約，包括今年3月與比亞迪達成協議，合作層面包括供應鏈管理、物流和營銷等。
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