小米、京東股價13日開盤走低，但雙雙翻轉走高，小米最新升0.9％，暫報19.58元，京東就升0.9％，暫報127.7元。

小米集團合夥人、總裁及國際業務部總裁盧偉冰，京東集團CEO許冉出席儀式並見證策略簽約。

京東近期屢與大陸大型企業簽戰略合作合約，包括今年3月與比亞迪達成協議，合作層面包括供應鏈管理、物流和營銷等。

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