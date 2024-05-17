綜合港媒報導，四項政策措施分別是，首先設立人民幣（下同）3,000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款5,000億元。

其次，降低全國層面個人住房貸款最低首付比例，將首套房最低首付比例從不低於20％調整為不低於15％，二套房最低首付比例從不低於30％調整為不低於25％。

再者，取消全國層面個人住房貸款利率政策下限。首套房和二套房貸利率均不再設置政策下限，實現房貸利率市場化。上述首付比例、房貸利率政策調整後，各地可因城施策，自主決定轄區內首套房和二套房最低首付比例和房貸利率下限，也可不再設置利率下限。

最後，下調各期限品種住房公積金貸款利率0.25個百分點。調整後，5年以上首套房個人住房公積金貸款利率為2.85％，可更好滿足住房公積金繳存人住房需求。

陶玲稱，下一步，人行將繼續認真貫徹執行國務院決策部署，指導金融機構按照市場化、法治化原則，抓好政策落實落地，推動構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。