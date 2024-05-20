【520就職】賴清德、蕭美琴國父前宣誓就職 「違誓言甘願受國家制裁」 @ChinaTimes

準總統賴清德20日於總統府經國廳中宣誓就職，並從立法院長韓國瑜手中接下兩方中華民國國璽，為「中華民國之璽」、「榮典之璽」，正式完成第16任總統的宣誓及交接，開啟賴清德時代。

準總統賴清德今天上午與第一夫人吳玫如搭禮賓車前往，由準總統府秘書長潘孟安與準副總統蕭美琴接駕；前總統蔡英文也到會場迎接，賴清德身穿以湛藍色為主色西裝，搭配幸運色紫色領帶，還選用紫斑蝶花紋呈現夢想前進。另外，胸針選擇台灣常見的油菜花，要強調親民形象；妻子吳玫如則穿著黑色中長洋裝搭配粉色小外套；蕭美琴則穿開襟白V領上衣搭配黑色腰帶，下身穿著黑色西裝褲；蔡英文則穿著深灰色西裝與白色襯衫，搭配黑色西裝褲。

今天上午賴清德抵達總統府後，和夫人吳玫如兩人手牽手一起走，感情十分甜蜜。隨後，賴清德先與總統蔡英文打招呼，並一同合照，蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及外長林佳龍也在一旁，二人並一同前往進行宣誓就職中華民國第16任總統副總統就職典禮。

在宣誓就職的儀節中，賴清德先唱國歌，並向國旗與國父遺像行三鞠躬禮。隨後，在司法院院長許宗力的監誓下，宣誓就職。賴清德宣誓說，他向全國人民宣誓，必遵守憲法、盡忠職務、增進人民福利、保衛國家，不負國民付託，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。之後蕭美琴接著宣誓。

依「印信條例」規定，立法院長韓國瑜授「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」予總統賴清德；「副總統之章」予副總統當選人蕭美琴。

「中華民國之璽」為代表國家之印信。質地由翠玉製成，國璽重達3.2公斤，高4.3公分，含璽鈕部分高度為10公分，璽面則為13.3公分見方，璽鈕上刻青天白日國徽，繫有寶藍色絲穗。

「中華民國之璽」蓋用於國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件。於民國18年由國民政府文官處印鑄局鐫刻完成，並於同年國慶日啟用迄今。

「榮典之璽」為國家元首授與榮典之印信。質地則由羊脂玉製成，榮典之璽重達4.3公斤，高4.6公分，含璽鈕部分高為11.1公分，璽面為13.6公分見方，相較「中華民國璽」更種更高，璽鈕上則刻有青天白日國徽，特別的是，璽鈕邊刻上太陽、龍身、祥雲等飾紋，繫有寶藍色絲穗。

「榮典之璽」蓋用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。與「中華民國之璽」同年鐫刻，並於民國20年7月1日啟用迄今。