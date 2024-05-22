稅務局特別提醒車主，隨著科技的進步，運用科技執法工具追查欠稅車輛已是趨勢，若尚未繳稅，請持稅單就近向金融機構繳納，或於5月30日前使用網路繳稅服務網站進行繳稅；未收到稅單或遺失者，請儘速向稅務局或監理機關申請補發稅單繳納，才能安心使用公共道路，以免被查獲處罰鍰。

新竹稅局提醒，逾滯納期仍未繳納，稅務局實施科技執法，如有使用公共道路，一旦被查獲不只補稅，還會被處應納稅額1倍以下罰鍰。

新竹市稅務局在經國路—西大路口架設車牌自動辨識系統，每月將欠稅、停駛、繳銷車輛資料匯入，利用攝影機自動辨識違規車輛，產出舉發照片；稅務局也與交通處、監理站跨機關合作，以路邊停車格收費資料與全國欠稅、註銷等車輛進行交查，另以智慧停車柱影像辨識註銷車牌，掌握欠稅或註銷車使用公共道路的違章事證，112年共查獲5,339件，處罰鍰971萬元。

稅務局說明，使用牌照稅逾滯納期仍未繳納，如行駛公共道路或停放公共道路、路邊收費停車格等情形被查獲，除需補稅外，每次按欠稅額處0.3倍罰鍰，每年度以0.9倍為上限。舉例說明，某甲持有1,600CC自用小客車1部，每年應繳使用牌照稅7,120元，5月30日滯納期滿後仍未繳納，6月20日使用公共道路被車牌自動辨識系統攝影查獲，需補繳使用牌照稅7,120元，還會被處1月1日至6月20日欠稅額3,346元的0.3倍罰鍰1,003元。