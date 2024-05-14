自今年3月份以來，北極圈國家在挪威北部海域模擬大規模漏油事件，俄羅斯也派遣了2艘船參與演習，這是莫斯科與西方國家之間，自烏俄戰爭爆發以來罕見的合作，凸顯了極圈地區的特殊地位。俄羅斯與西方國家之間的關係正處於冰點狀態，但挪威一直熱衷於透過北極理事會（Arctic Council）與俄國保持一些合作。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）14日報導，北極理事會緊急預防、準備和回應工作小組主席比耶克莫（Ole Kristian Bjerkemo）表示：「我們（在漏油演習期間）與包括俄羅斯在內的所有國家進行了良好溝通，俄羅斯也提供了援助，我們接受了這一點。」

他說，俄羅斯模擬派遣2艘艦艇參加演習。北極理事會由所有8個北極國家組成，美國、加拿大、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、冰島和俄羅斯——負責處理從污染、經濟發展到搜救任務等一系列問題。

其中7個西方國家都是北約軍事聯盟成員，自俄羅斯入侵烏克蘭後暫停了與莫斯科的合作，也導北極理事會130個計畫，有3分之1被擱置，也引起外界對於改組織可能徹底瓦解掉的擔憂。

外交官表示，失去相關合作，將危及北極安全，並破壞該地區應對氣候變遷的努力，該地區的暖化速度是世界其他地區的4倍。

去年5月擔任該理事會2年輪值主席的挪威表示，希望避免這樣的結果。挪威外交部副部長瓦爾特雷西安（Maria Varteressian）對《路透社》表示：「挪威擔任輪值主席國的主要目標，是確保這一組織得以延續，因為我們承受不起失去它的後果。」