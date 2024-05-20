縣府今天舉行萬安47號演習工作協調會。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊主持協調會議。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

軍民聯合防空萬安47號演習中部地區，將在7月22日下午 13時30分至14時30分實施，苗栗縣政府為提升全民防空警覺與熟練防空作為，20日邀集縣府各局處、18鄉鎮市公所、友軍單位、民間企業等相關團體，舉行萬安47號演習工作協調會，由副縣長鄧桂菊主持，統合民間事業機構，共同集思廣益。

苗栗縣警察局簡報指出，演習重點分為警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、戰災搶救等4項，並擇定通霄鎮、造橋鄉實施驗證「車停、人就近疏散」演習，行人、車輛均須接受警察及民防、替代役人員引導逕行疏散避難。

這次演習規畫將通霄鎮綜合活動中心實施作為戰時災民收容救濟站實施演練，並擇定台灣電力公司通霄發電廠為戰災搶救演練場所，以「仿真、實地」方式，狀況想定該設施遭敵飛彈攻擊後，衍生建築物倒塌、引起火災、人員之搶救，由苗栗縣政府統合公務體系與各事業機構，包括中華電信、中油公司、自來水公司、台灣電力公司等，針對設施損壞、傷患救護等，驗證其戰災搶救演練應處作為，為使演習順利流暢，並達成驗證目的，今天協調會中經與會各單位充分討論後作成任務分工，達成演習共識。

警局也提醒，軍民聯合防空演習期間，飛機、鐵路、高速鐵、公路均正常起降、行駛，其下飛機旅客、接送仍須防空避難，各公、民營照常營運，但應關閉門窗，台灣電力公司不實施斷電措施。

鄧桂菊會議中談到，俄烏戰爭迄今700多天、中東以哈戰爭也已有200多天，兩岸關係持續緊張，大家不希望台海有戰爭發生，也不要指望敵人不會來襲擊，而是靠自己有充分準備，只有靠自己擁有敵人不敢來攻打的實力，建立居安思危的觀念，才是萬全準備的法則。

她說，全民防空寧可百年不用，也不可一日不備。即使發生就能將災損降到最低，弭平初禍，本縣公務體系須統合民間事業機構針對戰災、工安、人禍想定狀況模擬演練，藉由災害演練與應處才能精益求精，沒有最好，只有更好，公部門要給鄉親「安居、樂業」的幸福家園。