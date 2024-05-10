蔡英文總統今日下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第21次委員會議，她表示，自己任期即將結束，她要感謝歷屆原轉會委員及每一位工作夥伴的付出，讓我們能夠面對歷史、承擔錯誤，也讓原轉生根在這塊土地上。當我們為了原住民族歷史正義與轉型正義攜手努力，除了守護臺灣的公平正義，也會為世界其他國家的原住民族帶來正面的鼓勵，這也就是臺灣民主價值的展現。

蔡英文致詞表示，還記得7年多前，她站在這裡，代表政府向原住民族道歉後，從雅美族耆老夏本‧嘎那恩手上接過「一束小米」。這象徵著政府推動原住民族歷史正義和轉型正義的精神，將會像小米在這塊土地上生根茁壯。

蔡英文提到，這幾年公、私部門和部落、族人攜手合作的成果，這讓大家看見，族群主流化、對等協商的精神不僅發生在原轉會這個對話平台，也逐漸融入各級政府與民間。

蔡英文說，光靠原轉會8年的運作還不夠，我們必須持續努力，促進社會中不同族群的相互理解，也要積極回應原住民族的歷史正義。

蔡英文指出，原住民族歷史正義與轉型正義是我們整個社會要共同面對的課題。當我們能夠攜手為了這個目標來努力，除了守護臺灣的公平正義，也會為世界其他國家的原住民族帶來正面的鼓勵，這也就是台灣民主價值的展現。

蔡英文說，稍後原轉會將報告2016年到2024年的推動情形。我們要向國人說明，過去8年在追求公平正義上所做的努力。期盼這些累積的成果，能夠讓我們以更多元的方式，思索如何持續深化、推動原住民族歷史正義與轉型正義。

蔡英文表示，她的任期即將在520結束，她要向歷屆原轉會的委員及每一位工作夥伴表達最深的感謝。因為大家的付出，讓我們能夠面對歷史、承擔錯誤，也讓原轉生根在這塊土地上。

副總統賴清德則表示，原轉會在過去8年獲致相當成果，新政府將找適當方式繼續推動原住民族的轉型正義及尚未完成的工作。