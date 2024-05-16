總統蔡英文將於20日結束八年任期，多份民調顯示，國人對蔡政府施政滿意度逼近5成滿意。對此，媒體人黃暐瀚指出，蔡英文離去前留下「民調破五成」、「執政八年，政權延續」、「817萬票」的三個障礙，且民調顯示國人對蔡英文施政最滿意的是國防、國際地位等議題，最不滿意是居住正義與詐騙等，認為國民黨若打錯議題，就準備繼續在野、坐看2028年賴清德得票過半。

《TVBS民調中心》8日公布民調顯示，對於蔡英文這8年的施政滿意度，有42%民眾表示滿意，低於46%不滿意；而在施政項目中，有55%認為「長期照顧」是最滿意的項目，國防自主為48％、政策溝通為38％及前瞻計畫為35％。

黃暐瀚昨（16）日在臉書指出，蔡英文在離去之前，立下「蔡英文障礙」，留待後人超越。其一是「民調破五成」，據TVBS民調，卸任前三位總統的民調支持度，分別是「蔡英文42%」、「馬英九23%」、「陳水扁13%」。美麗島民調則是「蔡英文49.6%」、「馬英九25.9%」。台灣民意基金會，蔡總統此刻的民意支持度，為「50.1%」。

黃暐瀚續指，另一個障礙是「執政八年，政權延續」，不管是陳水扁當八年，民進黨輸給馬英九；還是馬英九當八年，國民黨輸給蔡英文。從1996年民選總統以來，從沒有一個政黨可以執政超過八年，總得輪替，或說幹了八年之後，這個政黨大概也爛到差不多該要下台，但蔡總統沒有。此刻民進黨延續執政，蔡英文交棒給賴清德，展開往後的四年，說不定還有機會當八年。

黃暐瀚直言，民調就像「體檢報告」，既然民意顯示，蔡總統此刻的滿意施政前三名，是「長照、國防、國際地位（外交）」，國民黨打外交批國防，是有事嗎？蔡總統執政八年，民眾最不滿的，其實是「居住正義（買不起房）、能源（缺電）跟詐騙」，這才是國民黨有可能得分的議題。否則恐坐看賴清德2028，得票過半。

另外，黃暐瀚也提到，蔡英文在2020年，以史上最高的817萬票當選總統，也算是第三個障礙。