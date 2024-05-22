民進黨立院黨團總召柯建銘罕見上節目，今接受Yahoo網路節目《齊有此理》專訪時表示，面對在野黨強行要通過一連串違憲法案，接下來會提出釋憲，他也透露，在合憲前，賴清德恐不會赴立院國情報告。

柯建銘指出，總統到立法院國情報告是依據「憲法」，不是來備詢的，如果合法合憲，賴清德總統一定來；至於在釋憲結果出爐前，賴是否不會來國會？柯直言，「假如妳是賴總統，你會來喔？不可能吧」。

柯建銘表示，在野黨現在瞎搞，其中關鍵條文，包括要求總統國情報告即問回即答，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪等，難道是要對賴清德口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述抓起來，等8年卸任後再來關嗎？

柯建銘在訪談後表示，這是他個人的判斷，賴清德總統說過，只要合憲合法就一定到立院國情報告，所以他判斷，如果立法院邀請賴總統國情報告的形式有違憲之虞，賴總統要怎麼來？那就釋憲，等釋憲確定後才會來。