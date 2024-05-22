立法院院會昨（21）日繼續審查國會改革法案，為拖延議事，綠營4度提出散會動議，藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，引起綠營反彈，藍營隨即秀出立院會議公報紀錄，指出民進黨立院團總召柯建銘在第9屆第3次臨時會也曾提過相同提議。對此，國民黨立委徐巧芯透露，在不再處理散會動議被提出時，柯建銘當下「表情逐漸母湯」，先是一言不發、假裝喝茶，之後更一度從議場消失。

立法院院會昨日下午續審修法時，民進黨團提出散會動議，高喊「不討論就散會」，但舉手表決後未通過，隨後進入進行逐條討論的登記發言，而藍白陣營則提案不再處理散會動議，引起綠營反彈，沒想到卻有多位藍委秀出立院會議公報紀錄，指出柯建銘曾提過相同建提案，最終提案通過，藍營也嘲諷，「謝謝柯建銘」、「尊重柯總召」。

「什麼叫做『用你的魔法打敗你的魔法』」，徐巧芯昨在臉書發文表示，在106年第9屆立法院期間，柯建銘當時曾提議，因已決議事項之第一案及第二案審議完畢，建請本次會議不再處理散會動議，當時民進黨人多，在表決後予以通過，然而，國民黨用一樣的方式提案，民進黨卻氣得半死。

徐巧芯透露，當時藍營立委們喊著「尊重柯總召」，但柯建銘卻一言不發、「表情逐漸母湯」，一開始先是試圖躲在同黨立委蔡易餘身後，到後來受不了，跑到一旁假裝喝茶，最後，更一度從議場消失。許多網友也在徐巧芯的貼文留言表示，「高招」、「快笑死」、「典型迴力鏢，民進黨打出去的又打回自己身上」。