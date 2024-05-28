柯建銘認民進黨版國會改革「擴權」 蔣萬安笑了：典型雙標 @ChinaTimes

藍白推國會改革法案被綠營批評擴權，但民進黨團總召柯建銘卻遭質疑曾連署提案，聽證調查制度可處7年以下有期徒刑，挨批雙標，柯辯稱是「光榮努力的痕跡」。對此，台北市長蔣萬安聽到後忍不住燦笑大酸，「你不覺得這就是最典型的雙重標準嗎？」

蔣萬安今出席臺北市腸病毒71型疫苗接種記者會，會前受訪時被問及柯建銘坦承綠營當年國會改革的版本的確是擴權，蔣萬安笑說，「你不覺得這就是最典型的雙重標準嗎？」

另對於台北市警察局長懸缺，是不是不同意警政署提的人選，蔣萬安表示，都持續跟內政部溝通，很快就會有確定的人選。

蔣萬安日前時也曾批評，過去民進黨立委也有提過國會改革類似法案，若認為以前的提案是符合憲政體制、喊得天經地義，現在國民黨的提案就是毀憲亂政，根本是雙重標準，請要以一致標準看待國會改革法案，也舉出自己立委任內，就看過許多重要的法案都發生非常誇張的情形。