國民黨立委陳玉珍指出，昨在節目上聽到民進黨政策會執行長王義川說用「基地台訊號比對」，分析參與青鳥行動的民眾年齡層，甚至稱與凱道選前之夜是不同批人，根本就是用手機監控人民，比查水表還恐怖。對此，王義川回應，他對立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，且透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，新北市政府也是透過此方法，對新北耶誕城做人流大數據調查，民進黨沒有相關設備，所以沒有相關資料。

陳玉珍今指出，昨日在節目上聽到王義川一一分析參與青鳥行動的民眾年齡層，甚至稱與凱道選前之夜是不同批人，但大家好奇他怎麼知道，王義川竟當場說是用「基地台訊號比對」。引發藍白營痛批民進黨。

王義川今在社群平台Threads回應，「手機信令資料分析方法」，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。

王義川表示，他對這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，民進黨因無相關設備，非民進黨黨調查資料。「陳玉珍針對我對人流的分析，咬定這是國家機器還扯到國安單位，真是太會幻想了。如果陳玉珍不懂可以問一下新北市交通局新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查。」

民進黨發言人卓冠廷也表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法。過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信令資料進行大數據分析。

卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司蒐集相關資訊，這已是常態。昨晚政策會執行長王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。本黨並無相關設備，也非本黨進行的調查。

對於陳玉珍委員的指控表示遺憾，卓冠廷指出陳玉珍將其發言曲解為國家機器的運作，甚至扯到國安單位，實在是過度幻想。如果陳委員對此有疑問或是不懂之處，可以問一下新北市交通局，了解新北耶誕城的人流調查是如何進行的。他也強調，民進黨絕無監控人民之事，呼籲國民黨勿作不實揣測。