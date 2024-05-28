邱議瑩突打羅智強「巴掌」 徐巧芯秒衝上前大混戰

立法院今續審國會改革法案，到了下午15時許，《立法院職權行使法》部分條文幾乎已全數通過二讀，對於其餘法案審議，民進黨團要求散會未果，國民黨團則發起延會動議。但在表決時藍綠委發生口角，一旁的民進黨立委邱議瑩突然上前，用手中扇子往國民黨立委羅智強臉部和直播手機用力揮過去，藍委徐巧芯見狀秒衝上前理論，現場爆發一波推擠和口角衝突。

立法院院會今審議國會改革法案，民進黨團下午提出散會動議，但表決失敗，國民黨團提出延會動議，盼延會到立法院職權行使法、立法院組織法、刑法、院長副院長選舉辦法及再生醫療條例、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，討論完畢再散會。

立法院院會28日續審國會改革相關法案，在接近二讀完成前，藍綠衝突卻突然升溫，民進黨立委邱議瑩（左）衝上前打了國民黨立委羅智強，並欲揮掉羅的直播手機，國民黨立委徐巧芯（右）見狀也衝上前聲援，並與邱議瑩發生拉扯。（劉宗龍攝）

而在表決時，國民黨立委羅智強、牛煦庭在官員席開直播，嘲諷民進黨立委提散會、不願延會是不想上班，「繼續上班審法案」，引發民進黨立委沈伯洋上前怒斥，指著羅的直播大罵「再生醫療條例全部都是你們自己擋的，不要造謠、不要造謠」。

而在沈伯洋罵完退場後，羅智強與牛煦庭與直播網友互動，此時坐在一旁的民進黨立委邱議瑩突然上前衝到羅智強面前，用台語怒嗆「你是沒被人打過喔」，隨後用手中扇子往羅智強手中的手機和頭臉部用力揮過去。

民進黨立委邱議瑩突然上前，用手中扇子打藍委羅智強的手機和臉，還嗆「你就是垃圾」。(翻攝自羅智強直播)

一旁的國民黨立委徐巧芯立刻上前找邱議瑩理論，兩人拉扯，兩邊人馬也上前想把人帶開，葉元之不斷阻擋說「 好了拉」，邱議瑩退開後再次上前，指著羅智強連罵好幾次「你就是個垃圾」。羅回嗆「我羅智強不會動手，讓你打沒關係，我不像民進黨沒水準」。民進黨蔡易餘也上前怒嗆羅，「你惦去啦，你嘴邱甚麼」，一旁綠委也連說「好了啦」想把人帶開，藍委洪孟楷則用身體把羅、蔡兩人隔開，羅智強也狂罵「我不像民進黨沒水準」，現場一度陷入混亂。

民進黨立委邱議瑩今下午院會時，突上前攻擊國民黨立委羅智強的直播手機，國民黨立委徐巧芯立刻上前與邱拉扯，現場藍綠爆發一波肢體、口角衝突。(截自中時新聞直播)

徐巧芯在衝突後在直播中表示，當時聽到很大一聲被打耳光聲音，當下羅智強繼續拿手機，什麼都沒做，自己個性就是這樣，人若犯我必加倍奉還，就上前抓住邱議瑩衣領問她要幹嘛，當她抓住邱議瑩衣領時，邱只敢眼睛大大瞪著，什麼都不敢做，「不是很會打人嗎？碰到壞人就會怕，知道男生不敢還手就打一巴掌，知道我會還手就怕了？」