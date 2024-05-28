【立院表決戰】被邱議瑩狠打一巴掌 羅智強曝「當時頭有點暈」：有點錯愕 @ChinaTimes

邱議瑩突打羅智強「巴掌」 徐巧芯秒衝上前大混戰

立法院今（28）日繼續處理國會改革法案，期間朝野立委爆發激烈衝突，綠委邱議瑩更出手打了藍委羅智強一記耳光，羅稍早受訪表示，自己在第一時間有點錯愕，當時頭有一點暈。

立法院今續審國會改革法案，到了下午15時許，《立法院職權行使法》部分條文幾乎已全數通過二讀，對於其餘法案審議，民進黨團要求散會未果，國民黨團則發起延會動議。但在表決時藍綠委發生口角，一旁的民進黨立委邱議瑩突然上前，用手中扇子往國民黨立委羅智強臉部和直播手機用力揮過去，藍委徐巧芯見狀秒衝上前理論，現場爆發一波推擠和口角衝突。

而在稍早，羅智強受訪表示，自己也不知道為什麼，邱議瑩就突然衝了上來，對他就是一記狠狠的耳光。他提到，自己在第一時間有點錯愕，搞不清楚發生什麼事、邱是用手還是扇子打，因為她的出手力道很重，「就是很重的一記耳光」，當時頭有一點暈。

羅智強也提到，被打了之後，馬上有「不還手」的念頭湧到心裡，因為邱議瑩是女生，但不管怎樣，國民黨就算再不認同民進黨的論述，也就是以道理說回去，「為什麼要動手呢？」