立法院院會28日續審國會改革相關法案，在「立法院職權行使法修正草案」全數二讀通過後，民進黨立委們在議場射起紙飛機，而國民黨立委們見狀立刻用手板遮擋。（劉宗龍攝）

【立院表決戰】立法院職權行使法全數二讀 民進黨朝韓國瑜射紙飛機 @ChinaTimes

國會改革28日續審，「立法院職權行使法修正草案」有望於今日三讀通過，於下午3時許，全數70條再修正動議已全數二讀，民進黨也開始躁動，並與國民黨發生衝突，民進黨立委邱議瑩使用扇子揮了國民黨立委羅智強一巴掌，並欲揮掉羅的直播手機，藍委徐巧芯見狀也衝上前加入混戰，揪住邱議瑩衣領反擊。而在全數二讀通過後，民進黨竟開始在議場射起紙飛機，國民黨見狀立刻用手板守護韓國瑜，而韓國瑜也表示三黨協商，議場休息。

國會改革「立法院職權行使法部分修正草案」歷經4次院會，於今下午3時許，全數條文二讀。而在二讀的尾聲，邱議瑩上前與正在直播的羅智強發生口角，邱議瑩更直接嗆「你是沒被人打過喔？」接著拿扇子打了羅智強一巴掌。

立法院職權行使法全數二讀 藍綠再爆衝突議場亂射紙飛機

邱不斷叫囂，認為再生醫療法原本就應該排在第一案，卻被藍委洪孟楷擋下來，而國民黨不斷阻擋，又被羅智強嘲諷，因此終於忍無可忍，羅智強則嗆，道理講不過就衝過來打人，「我只有講散會要怎麼審再生醫療法，她就衝過來打人！」在一旁要替羅智強討公道的徐巧芯也不斷高聲怒吼，「邱議瑩打羅智強一巴掌啦！民進黨丟臉啦！要吵架就吵架幹嘛動手啊？」場面一度混亂。

羅智強指出，議事攻防應當以理服人，邱議瑩在國會殿堂公然採取暴力行為，語出威脅「你是沒有被人打過」，不只玷汙選民託負，更對台灣民主造成傷害，羅智強委員對民進黨之暴力行徑，表示遺憾。

針對邱議瑩今日對羅智強委員實施暴力，用扇子搧耳光之行為，羅智強辦公室予以最嚴厲之譴責，並將研擬後續法律處理，以正國會議事風氣、遏止民進黨此次審理國會改革法案中打警察、打記者、撞議事人員、攻擊在野黨委員的種種暴行。

邱議瑩則說，面對羅智強挑釁，因此拍了他的臉，而後她就被徐巧芯、立委陳玉珍過來攻擊，並把他的衣服撕破。

另在全數條文二讀後，立法院長韓國瑜宣布，全案經過二讀，現在請三黨團幹部到議場後方溝通，並宣布休息。民進黨突然群起射出紙飛機，國民黨也立刻用手板守護韓國瑜離開議場。據了解，稍後三讀程序結束後，將有登記發言環節，目前已超過70位立委登記發言，最快恐怕也要晚間6點後才會進入下一議案討論，也就是《刑法》增訂藐視國會罪相關草案。