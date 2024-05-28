國民黨力拚國會職權修法，嘉義縣市議會黨團今日集體聲援。（廖素慧攝）

國民黨力拚國會職權修法，嘉義縣市議會黨團今（28）日聲援，質疑民進黨在怕什麼？強調代表多數民意監督中央執政；民進黨嘉義市議會黨團總召黃大祐原本說未獲黨中央指示配合，但下午市黨部臨時通知5時將開記者會。

國民黨嘉義市議會黨團書長張秀華、傅大偉、陳家平、張敏琪、郭定緯、鄭光宏、蘇澤峰議員，以及嘉義縣議會王啟澧、詹琬蓁、吳思蓉、簡嘉億議員聲援立院拚國會職權修法。

張秀華率先嗆聲賴清德總統，她說，民進黨以前也提國會改革，「賴總統說，少數服從多數，多數尊重少數，以前有尊重少數嗎？現在有服從多數嗎？」

傅大偉指出，他支持國會透過調查權、聽證權，讓8400億防疫物資採購、8800億前贍計畫、能源轉型2兆經費等公共政策的經費流向，能公開向民眾交代清楚。

鄭光宏表示，2014年台南市議長賄選風波，時任台南市長賴清德232天未進議會備詢，因而促成2016年立法院修改《地方制度法》，將地方議會正副議長改為記名投票，當時民進黨立委陳亭妃、林俊憲、管碧玲都支持記名投票，但這次國民黨在院會提出立法院長及副院長改為記名投票，卻大反彈、指責國會擴權，這不是「雙標」，什麼才是雙標？

陳家平則說，政府官員到立法院備詢時，不能說謊，更不能囂張目中無人，所以要訂定藐視國會罪，過去衛福部長陳時中、薛瑞元針對高端疫苗涉及說謊，行政院長蘇貞昌惡意反質詢，所以要有罰則不得反質詢。

詹琬蓁也說，推動國會改革法案，希望徹底釐清疫苗及快篩的疑慮。她還以縣議會以前修訂畜牧業審查條例為例，民進黨民代事後立場反覆，還有這次民進黨煽動大學生、高中生上街頭抗議，希望學生要能判斷是非對錯。