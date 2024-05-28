批在乎國會改革法怎不夜排 徐巧芯爆民進黨要搞「太陽花2.0」

立法院今（28）日續審國會改法案，若夜戰有望三讀通過，場外預計將再次聚集大量群眾要求退回重審。國民黨立委徐巧芯透露，今日有望通過《立法院職權行使法》的三讀，但預計仍要戰鬥到12點，且她日前院會親耳聽到民進黨立委洪申翰對藍營叫囂說場外有多少群眾，還聽到民進黨立委親口說要搞「太陽花2.0」，邱議瑩還當場唱起《島嶼天光》。

為保證今日議事能順利進行，國民黨團再次夜排議場，徐巧芯受訪時表示，今天立法院外應該還是會有人會來，但不會像是上周五那麼多，今天院會很有可能三讀會通過，藍營內部計算過，應該還是會戰鬥到12點，通過《立法院職權行使法》的可能性非常高，若沒有意外的話，藐視國會罪、調查權、聽證權，這三個部分可以在今天三讀通過。

徐巧芯也指出，後續要配合一起增訂的《刑法》，不見得能在此次院會一起完成，還有三個黨團都有共識的立法正副院長記名投票，也沒辦法在這次院會處理完。

國民黨立委徐巧芯。（示意圖／資料照／姚志平攝）

徐巧芯表示，本周五（31日）就是行政院長卓榮泰的施政報告，國民黨已經表態，只要民進黨團沒有暴力杯葛程序、大家好好表決，那國民黨也不會杯葛卓內閣的施政報告，這也是為甚麼卓榮泰會呼籲不要集結，希望維持和諧的國會，在行政立法之間找到折衷點，不用群眾對立委施壓。

徐巧芯也爆料，民進黨團在5月17日本想強攻占領主席台，甚至軟禁和綁架韓國瑜院長，但發現打不贏，就開始醞釀「太陽花2.0」，當時她有經過民進黨立委辦公室外面，剛好聽到綠委討論太陽花2.0等關鍵字，邱議瑩還在位置就直接唱起《島嶼天光》，民進黨是打不贏撂人來，但場外群眾可能都不知道這些事情。

徐巧芯直言，依民進黨的凶狠程度，能打贏一定會繼續打，但這次國民黨是團結作戰，跟以前完全不一樣，所以在5月21、28日的院會，綠營就放棄武鬥，改用撂人來場外，對在野黨施壓。徐也透露，當時民進黨立委洪申翰說場外有八千人，她會大笑的原因，是因為洪申翰一直在媒體拍不到的地方，用外面的人數威脅在野黨立委「你們出去要小心一點、小心等下出不去」，把外面群眾當成威脅在野的工具，非常可笑，她訕笑的對象不是群眾，而是洪申翰這個人。