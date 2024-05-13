「舌尖經濟」崛起，美食成為觀光行銷新主力！菲律賓將於6／26與6／27日舉辦首屆「聯合國亞太區美食觀光論壇」，活動將於擁有豐富飲食文化的熱門旅遊目的地宿霧登場，為期兩日論壇展現菲律賓豐富飲食樣貌之外，更致力於強化美食促進國家觀光發展的重要地位，透過聚集國際菁英分享美食旅遊推廣經驗，共研市場行銷最佳實踐策略。

近年來，旅客追求在地真實體驗的興趣漸增，尤其亞洲國家美食以豐富多樣性與精湛的烹飪傳統聞名，成為旅客探索城市內涵的新視角，透過飲食文化深入對旅遊目的地的了解。美食旅遊不僅只是單純的餐飲體驗，更能進一步為永續社會經濟發展、文化交流和社區福趾創建大量機會，成為各國積極發展的行銷模式。

美食旅遊蔚為風潮，菲律賓觀光部發起「菲律賓飲食體驗計畫」(Philippine Eatsperience)將馬尼拉黎剎公園(Luneta) 和王城區(Intramuros) 改造成充滿活力的美食中繼站，每週五至週日以節慶為主題的市集募集逾30家以上美食商家，展示不同區域的代表菜餚，從肥美多汁的宿霧烤乳豬(Lechon)到香辣的比科爾快車(Bicol Express)，一站品味經典滋味與歷史文化底蘊，搭配傳統歌舞為襯，感受熱情滿載的待客之道。