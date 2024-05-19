520鋒面來襲開啟多雨模式？ 氣象署曝雨勢最猛時間 @ChinaTimes

好天氣只到今天，氣象署指出，明起鋒面接近，周二至周五鋒面影響，連5天全台有短暫陣雨或雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天起鋒面滯留在台灣附近，加上西南風帶來水氣，容易下雨，尤其周三還有低壓渦旋通過台灣海峽，西部雨勢更多，雨區模擬圖甚至顯示雨下到紅爆。

尤其周三西半部雨勢更多，預估累積雨量紅爆。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

台灣颱風論壇在臉書發文，周一（20日）中午開始，天氣會越來越不穩定，因為接下來將有一道鋒面，會滯留在台灣附近至少3～4天，加上西南風帶來水氣的關係，這段期間各地都是容易下雨的天氣。

台灣颱風論壇表示，特別是周三（22日）這天，華南沿海有一個低壓渦旋東移通過台灣海峽，有機會讓西部雨勢更多一些，但強調雨勢大小、降雨範圍須視當天雲雨帶發展情形而定，必須滾動式追蹤。同時貼出今天到周三的4天雨區模擬圖，周三西半部降雨量呈現紅爆。

氣象署也指出，周一（20日）鋒面接近，周一下半天起中部以北地區降雨機率增加，周二至周五（20～24日）鋒面影響，各地降雨機率增加，特別在周二、周三西南風增強，全台降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，西半部地區降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，有短延時強降雨出現，尤其中南部地區及外島地區有較大雨勢出現機率。周六、日（25、26日）鋒面漸遠離，受偏南風或西南風的影響，中南部局部短暫雨，午後全台有雷陣雨。