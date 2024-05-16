北京｜2024中國互聯網大會 7月9日起舉行三天 06:222024/05/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024（第23屆）中國互聯網大會將於7月9日至11日在北京舉行，大會將以「互聯三十載 智匯新質變」為主題，以「會、展、賽、特色活動」主線，展開一系列活動。大會將舉辦開幕式、閉幕式、主論壇及特色分論壇等20餘場論壇。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都知事小池百合子邀請 蔣萬安5／15赴日 519總統就職典禮預演 北市警交大公布管制措施 新北市議長盃龍舟錦標賽開跑 15日循古禮祭江點睛 #大會 #中國互聯網 #論壇 #將於 #互聯 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統現身力挺！台灣資安館揭幕 47業者秀研發成果 18:362024/05/14 財經 台灣大AI防詐4服務 參展2024資安大會 22:062024/05/14 財經 首屆聯合國亞太區美食觀光論壇 6月26日菲律賓宿霧登場 18:052024/05/13 財經 中華電信培養出600多名具有資安證照的專業服務人力 22:042024/05/14 財經 讓世界看見！雲林獲世界竹組織認證「世界竹地標」 17:142024/05/13 生活 小心感冒！明鋒面、冷空氣接力 專家：5月難得1字頭 15:182024/05/12 生活 21大醫事團體齊籲「台灣參與WHA」 準衛福部長提2原因獲國際支持 12:402024/05/15 生活 台灣無法參加WHA 陸國台辦：民進黨當局「以衛謀獨」 19:282024/05/13 兩岸 2024國家海洋日 航海大會師帆船賽啟航 10:302024/05/15 寶島 新竹台大分院舉辦智慧醫療創新科技論壇 打造無距離醫療平台 17:202024/05/14 健康 強化在台布局 奧迪、SKODA本周新車連發 14:242024/05/12 財經 第7屆海峽兩岸青年發展論壇7月登場 即起開始報名 19:272024/05/13 兩岸 影》藍委願參加520就職典禮了？洪孟楷鬆口曝1事：與主流民意站一起 08:032024/05/15 政治 旺旺中時ESG「綠活淨零 領航永續」 蔣萬安：非常有意義且跟上國際趨勢 16:272024/05/14 生活 蘇花安通過環評初審 公路局預計2032年完工 15:172024/05/14 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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