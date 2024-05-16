2024（第23屆）中國互聯網大會將於7月9日至11日在北京舉行，大會將以「互聯三十載 智匯新質變」為主題，以「會、展、賽、特色活動」主線，展開一系列活動。大會將舉辦開幕式、閉幕式、主論壇及特色分論壇等20餘場論壇。