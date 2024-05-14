雷霆除暴專案第1階段打擊犯罪成果豐碩，統計第2階段專案期間5月1日起至5月13日止內動員警力2121人次，臨檢597處場所、實施路檢點190處，查獲組織犯罪7件36人、通緝犯289件274人、非法槍彈案7件7人並查扣各式槍枝6枝及子彈196顆、查獲詐欺集團10團44人與攔阻被害金額計6527餘萬元、各級毒品263件273人，查扣毒品毛重共4萬578.1公克等，成果非常亮眼。

市警局日前雷霆除暴專案，市長張善政4月29日市警局頒發「雷霆除暴專案」偵破重大案件慰問金，慰勉出力同仁辛勞；為強化掃除各項犯罪，並配合警政署同步全國掃蕩槍枝、幫派及賭博等，市警局賡續於5月1日起執行第2階段專案，力求除惡務盡，全面維護治安。

另分析本次專案期間及去年同期治安狀況變化，全般刑案488件較去年同期減少67件(-12％)、暴力犯罪1件較去年同期減少2件(-67％)、聚眾鬥毆1件較去年同期減少1件(-50％)、竊盜67件較去年同期減少18件(-21％)等，展現市警局壓制犯罪的成效；另在查獲非法槍彈部分，各式槍械較去年同期增加6枝、子彈196顆(去年同期未查獲非法槍彈案)、詐欺集團增加1團(＋11％)13人(＋42％)、成功攔阻被害金額增加588萬元(＋17.5％)等，在重要犯罪查獲數上亦均有顯著提升。

桃園市警局將傾全力打擊非法槍械、黑道幫派、詐欺集團及查緝賭博等犯罪，並要求相關案件務必清查金流與追溯幕後主使，以案追人，全面肅清犯罪。