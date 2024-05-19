為照顧桃園市身心障礙族群，鼓勵身障市民朋友踴躍參與各項體育活動，桃園市政府昨天（18日）辦理「113年身心障礙嘉年華」活動，今年首度以運動科技辦理闖關活動，規劃適合身障朋友之體適能闖關，並邀請各類身障團體帶來精彩之才藝表演。

桃園警分局為持續維護社會治安、交通平穩，加強犯罪預防、婦幼安全、政風宣導等工作，將重點放在提升識別詐騙、婦幼、交通安全、廉政反貪的決心，昨天前往桃園區三民路上巨蛋體育館，結合「桃園市113年身心障礙嘉年華」活動來辦理預防犯罪、婦幼、交安及廉政反貪宣導，希望能藉機將相關常識向下扎根，培養法律概念及知識。

桃園警察分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，對參加活動市民朋友們，宣導最新詐騙手法-AI變臉詐騙，桃園分局特別提醒，民眾應如何分辨最近常見的AI詐騙？

1、請對方「轉轉頭」、「手在臉前揮動」或「換姿勢」，看看畫面中的臉部輪廓是否有模糊或手部穿越的破綻。

2、請對方說出事先約定的「通關密語」或是彼此才知道的「小祕密或生活細節」，以利辨識真假。

警方提醒民眾特別留意：AI技術真假難辨，眼見不一定為憑，談到「錢」，千萬不要立即匯款！一定要多方查證或撥打165反詐騙諮詢專線詢問，避免受騙上當讓荷包失血。

桃園分局家防官也在現場宣導婦幼安全等相關知識：倘若民眾知道周遭有人正在遭受親密關係暴力，可用拒絕冷暴力、拒絕監控、不貶抑並尊重受害者，以及即時求助等方法來拒絕，避免個人身心健康遭到嚴重傷害，遇案可以撥打113專線報案。

廉政宣導則是著重於推動政府部門以外之個人及團體，如公民團體、非政府組織與社區組織等，積極參與預防和打擊貪腐，並提高公眾認識貪腐之存在、根源、嚴重性及其所構成之威脅，希望有效的將廉潔意識及品德素養注入不同年齡層的宣導對象之心中。

另外交，安宣導則是強調「防制酒駕、駕駛車輛應該停讓行人、行經路口及行穿線應減速慢行、路上行人也要遵守交通安全規則（不闖紅燈、不任意穿越馬路、走路不滑手機當低頭族）、注意大型車轉彎時內輪差危險性」等基本的交通安全常識，希望交安理念能對外傳播，以有效防制相關交通事故發生，營造友善交通環境。

詐騙、婦幼安全、交通安全等基本常識與民眾生活息息相關，桃園分局將持續利用各種場合機會，進行分眾、分齡來強化宣導，提升宣導效益，確保民眾生命財產安全。