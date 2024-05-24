高雄1名6旬退休男遭假投資公司詐騙，損失高達1300萬元，刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，查出該集團為竹聯幫弘仁會成員，犯案地點橫跨高雄、台中、新北、桃園等地，初步掌握被害人多達10多人，警方陸續追查林姓主嫌等39人，除扣現金14萬3700元，另裁定扣押1838萬3629元，全案依組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌送辦。

南部打擊犯罪中心於去年中旬獲報，1名65歲李姓男子接到飆股簡訊，加入LINE群後，對方以「鼎盛」等假投資公司協助投顧名義，遊說他投資，過程中曾小額獲利約2萬元，因次不疑有他，繼續匯款，當要提領獲利時，即被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉，前前後後共遭騙1300萬元。

該詐團於面交時出示假證件和粗糙收據。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣點鈔機、捆鈔機等證物。（洪靖宜攝）

警方深入調查，查出該詐欺集團成員為21歲的林姓男子，是竹聯幫弘仁會成員，涉嫌以數10個帳戶轉帳洗錢，再交由全台各地車手臨櫃及ATM提領，或是面交時，出示假證件和粗糙收據，初步清查約10多人受害、損失金額恐達上億元。

專案小組於去年10月先於新北市板橋區逮林姓男子等人，並查扣扣現金14萬3700元現金、手機、筆電、點鈔機、捆鈔機等證物，到今年4月，陸續於高雄市、台中市及桃園市等地總逮39人，並查扣匯入贓款帳戶1838萬3629元，全案依組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌送辦。