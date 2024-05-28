餌鈔新臺幣100萬。（三重警分局提供）

埋伏員警一擁而上，車手人贓俱獲。（三重警分局提供）

三重警分局5月7日接獲一起民眾報案，報案人邱姓女子表示，她加入一個股票投資分享群組，本以為能從中賺取利益，群組內的「服務專員」要求她下載特定APP並依指示操作股市。邱女並依照指示，與詐騙集團的車手在三重區三陽路進行面交，交付金額35萬元。然而，事後她感到疑惑不安，並聯想到近期的「假投資真詐騙」宣導，意識到自己可能遭遇詐騙，遂向警方報案求助。

警方獲報後，迅速展開調查，決定設下圈套將詐騙集團一網打盡。在警方的安排下，邱女佯作信任詐團，並與詐團約定在24日下午5時再次面交，這次她聲稱要再加碼到100萬元，員警在面交地點提前埋伏，嚴密監控現場。

如警方所料，詐團車手如期現身。當場查獲1名23歲黃姓男子，並扣押其手機1支、工作證1張以及收據1張。全案隨後依詐欺罪移請偵辦。

三重警分局分局長黃南山表示，「假投資真詐騙」是當今常見的詐騙手法，詐騙集團利用民眾的投資理財心態，以穩賺不賠等話術騙取信任。黃南山強調，民眾若遇到可疑的投資訊息，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線，由專業人員協助查證是否為詐騙，以保護自身財產安全。