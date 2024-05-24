1名少女日前在高雄市林園區一處涼亭，遭人連摑了好幾個耳光，還被拍下影片。轄區林園分局警和婦幼隊聯手追查，確認影片中動手的是少女母親，因少女及父親均不願聲請保護令及提出傷害告訴，先依法通報社會局，後續也轉到少女居住縣市社會處關懷。

網路社群於日前流傳一則影片，畫面中1名少女遭人摑耳光，動手的人還自拍下影片，網友指出，動手的就是少女的母親。誇張畫面曝光後，警方循線調查，確認事發於位於林園區工業二路河堤上涼亭，但未接獲報案，強調會主動查處。

經林園分局調閱監視器及相關線索追查，並依規定通報給市警局婦幼隊接辦，查出行為人是少女母親，而少女非住高雄市，因少女及父親均不願聲請保護令及提出傷害告訴，婦幼隊依兒童及少年福利與權益保障法，除通報社會局，後續轉由少女居住縣市社會處關懷。

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