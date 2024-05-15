林園警分局港埔派出所洪姓警員，被查出涉嫌擔任賭博網站代理商，雲林地檢署以涉嫌刑法賭博等罪嫌，向雲林地方法院聲押獲准。對此，林園警分局表示，因嚴重影響警譽，情節重大，從重一次記2大過免職處分。

去年間雲林地檢署因緝獲虛擬幣詐欺集團車手，經溯源擴大偵辦後，發現其中1名陳姓嫌犯的胞兄涉案其中，而他竟是高雄市林園派出所29歲陳姓員警，不僅涉嫌幫查個資，甚至充當詐團「軍師」，目前人已遭雲林地檢署聲押獲准。未料，檢調查出，陳姓員警於去年期間，曾頻繁與1名在港埔派出所服務的31歲洪姓員警傳發訊息，甚至有金錢來往，涉嫌曾經幫陳至網路博奕下注，從中抽取手續費。

雲林地檢署段可芳檢察官指揮警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局、廉政署中調組、調查局航高站等單位，調查網路賭博案，於14日上午9時許到林園分局港埔派出所執行搜索，當時他態度仍沉穩，長官也勸誡他該好好面對、誠實交代，隨後人就被帶走問訊。

雲檢於15日偵訊後，認為洪姓警員疑擔任賭博網站代理商，認為洪涉賭博罪、公務員包庇他人意圖營利供聚眾賭博、加重詐欺，以及組織犯罪條例，向雲林地方法院聲押獲准。

對此，林園分局指，因本案洪員嚴重影響警譽，情節重大，本分局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定核予從重一次記2大過免職處分，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任，以儆效尤。

據了解，陳姓員警畢業後於2015年就在林園派出所服務，而洪姓警員曾是林園警分局偵查隊員，寫報告調制服警員後，從2022年到林園警分局到大寮所服務，2023年10月才剛調港埔所，雙方並未同時間在同個單位服務。