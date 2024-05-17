北市警中山分局圓山派出所員警，今天（17日）凌晨在林森北路399巷巡邏時，發現2名男子形跡可疑，見警眼神閃爍，遂上前盤查。

警方盤查2男為陳姓、徐姓男子，過程中員警發現徐男腰間藏了一把折疊刀，立即命其交付，但徐男情緒激動推擠警方，並拍落員警身上的密錄器造成毀損，員警隨即依妨害公務現行犯將徐男逮捕。

警方經附帶搜索，在徐男身上查獲兩包摻有二級毒品甲基安非他命及三級毒品K他命的即溶包，全案訊後，依妨害公務及毒品罪嫌移送偵辦。

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