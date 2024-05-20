新北警方在鶯歌發現疑似懸掛假車牌車輛，盤查時對方加速逃逸，警方連開數槍，21歲男子小腿中槍送醫。（翻攝畫面）

新北市三峽區晚間發生槍擊事件，一名男子駕駛白色BMW轎車，懸掛假車牌，違規停車被警方發現，巡邏警方上前盤查時，駕駛突然加速逃逸，警方立即尾隨並呼叫支援，現場一度跟丟，在警員準備返所時，再度巧遇，警方立即拔槍示意停車，但對方意圖衝撞警方，在對空鳴槍後，對車胎連續開9槍，但仍遭對方逃逸。

警方立即成立專案小組展開追查，根據沿路監視器，警方立即縮小範圍，在50分鐘內，於鶯歌區大湖路的巷弄內找到嫌犯車輛，而22歲的范姓男子，因為雙腳中彈，在車內哀號，警方立即上前將人逮捕，並幫忙叫救護車。

據了解，范男看到警察會跑，就是因為有偽造文書前科，之前也是因為懸掛假車牌被抓，沒想到這次也是因為假車牌而被開槍逮捕。

這次建功的警員周彥宇，警專26期畢業，過去在北市交大服務，去年才從台北市請調新北，分發到三峽派出所服務，所長謝英山說，他辦案認真，經常在巡邏時發揮敏銳度，看到可疑就盤查，過去因此查獲毒品及詐欺車手案，是名認真負責的好警察!分局長許城銘也將報請警察局表揚，至於這名中彈駕駛，不但觸犯妨害公務、偽造文書等罪，還得吃上多張交通違規罰單，得不償失！