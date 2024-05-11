嘉義市平等街一家餐廳，昨（10日）晚8點多發生兩掛人馬持槍刀械打群架，傳出槍響，2男受傷，頭破血流，警方調查至少13人涉案，已到案11人，2人在逃，肇因是開金紙行的蕭男與開水電行的黃男因停車糾紛，白天已打架，晚上在餐廳爆發第二波衝突。

昨晚8點27分許消防局119指揮中心接獲民眾報案，平等街一家餐廳發生打群架、開槍，消防局派遣湖內分隊人車出動搶救，現場血跡斑斑，1名19歲男子有約15公分刀傷、1名45歲男子約10公分刀傷，初步研判是開山刀造成傷口。

嘉義市平等街一家餐廳昨晚兩掛人馬持槍刀械打群架，警方查扣涉案道具槍。（警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

警方快打部隊到場調查，包括2名受傷男子共11人到案，還有2人在逃。

據了解，蕭男在西區開金紙行，黃男開水電行，10日中午因停車糾紛互嗆、打架，蕭男及黃男子雙方6人已被警方通知到案。

但當晚蕭男得知黃男一夥人在平等街的海鮮餐廳聚餐，即撂人到餐廳找黃男理論，雙方一言不合，又起衝突，混亂中有人開槍，有人持開山刀砍人，造成2名男子受傷。

警方專案小組調閱監視器影像以車追人，漏夜逐一清查通知雙方涉案人曾姓嫌犯等11人到案，並在案發現場查扣不具殺傷力的道具槍，但犯案刀械尚未查獲。

警方依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦此案，並繼續追查在逃嫌犯，以釐清案情。